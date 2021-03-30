«Борат — 2» побил рекорд Гиннесса на «Оскаре»

Лос-Анджелес, 30 марта. Американская комедия «Борат — 2» установила рекорд как фильм с самым длинным названием, номинированным на кинопремию «Оскар».

«Борат — 2» — вторая часть комедии «Борат изучение культуры Америки на благо славной нации Казахстана», рассказывающего о журналисте Борате Сагдиеве, персонаже которого создал и сыграл актер Саша Барон Коэн.

Полное название фильма можно примерно перевести так: «Следующий фильм о Борате: передача огромной взятки американскому режиму для получения выгоды некогда славным народом Казахстана». Фильм номинирован на два «Оскара»: за лучшую женскую роль второго плана и лучший адаптированный сценарий.

Новая картина Саши Барона Коэна вызвала резонанс и среди жителей Казахстана. Создателю «Бората» пришлось принести извинения перед казахстанцами и объяснять, что показанный в ленте образ местного населения является только художественным вымыслом.