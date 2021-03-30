Браконьер поймал в техническом водоеме Балаковской АЭС 50-килограммового сома

Балаково, 30 марта. Сотрудники Росгвардии задержали браконьера, промышлявшего на техническом водоеме Балаковской АЭС. Добычей 59-летнего рыбака стал сом весом более 50 килограмм. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за незаконную добычу водных ресурсов.

«Люди уже связывают вес пойманной рыбы с «вредным воздействием» АЭС, но все это глупости. Сом размером 50 килограмм — достаточно средний экземпляр. Хорошо, что сотрудники Росгвардии занимаются даже такими нарушениями закона. Подобные браконьеры наносят чудовищный урон природе, особенно от этого страдает наш регион», — рассказала корреспонденту ФАН эколог Дарья Титова.

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