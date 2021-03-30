Песков прокомментировал возможность интеграции России с Белоруссией

Москва, 30 марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что вхождение Белоруссии в состав России не рассматривается.

По его словам, есть определенный алгоритм действий по углублению интеграции в рамках Союзного государства, однако речи о полном слиянии не идет. Песков в интервью изданию «Аргументы и факты» выразил уверенность, что такие шаги способствуют интересам обеих сторон.

Пресс-секретарь Кремля также прокомментировал нынешнюю ситуацию в Донбассе. Президент Зеленский, по его мнению, за все годы правления никак не поспособствовал мирному урегулированию конфликта.