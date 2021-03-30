Песков заявил о невозможности диалога США и РФ с позиции силы

Москва, 30 марта. Россия не позволит говорить Соединенным Штатам с позиции силы, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Аргументы и факты».

Песков уточнил, что речь идет о выпадах президента США Джо Байдена в сторону российского лидера Владимира Путина. Несмотря на то, что заявление было оскорбительным и беспрецедентным, Путин в ответ пожелал Байдену здоровья.

Реакция президента России сводится к инициативе о разговоре, которую проигнорировала американская сторона. По словам Пескова, перед Москвой сейчас стоит задача — не дать отношениям скатываться дальше по наклонной.

«С учетом нынешнего беспрецедентного обострения в двусторонних отношениях народам и России, и Америки было бы интересно понять, о чем и как говорят президенты», — рассказал пресс-секретарь главы государства.

Он отметил, что Путин открыт для такого общения. При этом США не позволят говорить с РФ с позиции силы.

Ранее сообщалось, что Посол России в Америке Анатолий Антонов, который был отправлен на родину после антироссийской речи Байдена о Путине, в скором времени вернется в Вашингтон. Дипломат находится в Москве с 21 марта.