Москва, 30 марта. Президент Украины Владимир Зеленский никак не поспособствовал выполнению Минских соглашений. Об этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в интервью «Аргументы и факты».

Он подчеркнул, что, напротив, ситуация постепенно усугубляется. С «нормандским форматом» дела обстоят плохо. Скромные достижения, которые были достигнуты путем переговоров в Париже сошли на нет, рассказал Песков в общении с журналистами «Аргументы и Факты». Пресс-секретарь выразил надежду, что активные боевые действия в Донбассе не возобновятся, отметив, что, по большей части, это зависит от Зеленского.

Однако Москва не теряет надежды полностью урегулировать конфликт на границе Украины с ЛДНР. Недавно Песков заявил, что сейчас идет подготовление к очередной встрече в «нормандском формате».