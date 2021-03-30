Песков назвал единственный способ борьбы с коронавирусом

Москва, 30 марта. Вакцинация может оказаться единственным способом борьбы с коронавирусной инфекцией. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков призвал усилить пропаганду вакцинации «в хорошем смысле». Многие россияне с подозрением относятся к прививкам, поэтому требуется разъяснительная кампания и наращивание объемов производства препарата, заявил он в беседе с «АиФ».

«По мере того, как мы выйдем на большие объемы производства, больше людей пойдет на это. Нам, как и всем странам мира, это чрезвычайно необходимо, потому что искусственная и естественная иммунизация населения — это единственный путь», — прокомментировал пресс-секретарь президента РФ.

Сейчас в России зарегистрированы три вакцины от коронавируса — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Центр им. Гамалеи готовит еще один препарат — «Спутник Лайт», который может подходить для детей, если итоги клинических испытаний будут соответствующими.