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Звезда Comedy Woman Ангарская показала результат похудения на 33 килограмма

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Звезда Comedy Woman Ангарская показала результат похудения на 33 килограмма

Москва, 30 марта. Участница женского юмористического шоу Comedy Woman Надежда Ангарская поделилась снимками своего преображения. Изначальный вес звезды составлял 130 килограммов.

Соответствующие фотографии Ангарская опубликовала на своей странице в соцсети Instagram. На них звезда запечатлена до и после похудения. Артистка признается, что сама себя не узнает на этих снимках. Однако она очень гордится проделанной работой и хочет поделиться успехом с другими. Нынешний вес звезды составляет 97 килограммов.

«Разрешите минутку самолюбования и хвастовства. Смотрю на фото и не верю, что это — я! Но я поняла, что все возможно, главное — верить в себя», — отметила Ангарская.

Звезда Comedy Woman Ангарская показала результат похудения на 33 килограмма

Поклонники пришли в восторг от нового образа юмористки. Многие согласились, что года идут ей только на пользу. После похудения Ангарская стала выглядеть гораздо моложе, чем раньше.

«Красота, дай мне такой пендель», — написала одна из фанаток.

«Умница, пример для подражания», — добавила вторая.

С приходом весны многие звезды взялись за свое тело. Одной из них стала балерина Анастасия Волочкова, которая стремительно теряет вес. Артистка призналась, что заметила свое похудение, когда примерила купальник для репетиций.

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