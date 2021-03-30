Немецкая газета назвала Зеленского разрушителем связи между Украиной и РФ

Берлин, 30 марта. Последняя «живая нить», которая обеспечивала какую-то связь между Киевом и Москвой, была разорвана президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет Der Freitag.

Речь идет о депутате Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Викторе Медведчуке. По данным издания, авторитарные действия украинского лидера в отношении парламентария способствуют окончательному и бесповоротному разрыву отношений с Россией.

Зеленский своим недавним указом запретил авиаперевозки компаниям JET4U S.R.L. и JET4U LDA на территории Украины. Как раз их самолетами пользовался Медведчук для полетов в Москву, чтобы поддерживать диалог между странами.

Der Freitag подчеркивает, что оппозиционный политик был «путешественником между двумя мирами Украины» и принимал непосредственное участие в обмене военнопленными на линии разграничения. Кроме того, он способствовал снабжению Крыма электроэнергией.

«Опытный юрист в советское время, а с 2002 по 2005 год руководитель канцелярии президента Леонида Кучмы, всегда выступал за диалог с Россией», — пишет немецкое издание.

Зеленский, по данным СМИ, делает все возможное, чтобы за встречи украинских политиков с представителями российской стороны следовало наказание. Верховная рада даже готовит соответствующий законопроект.

Недавно партийный коллега Медведчука Василий Нимченко уличил Зеленского в узурпации власти. Так он назвал решение президента отменить некоторые указы своего предшественника Виктора Януковича.