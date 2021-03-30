Рассел Кроу может получить роль Зевса в новом фильме «Тор»

Вашингтон, 30 марта. Голливудская звезда Рассел Кроу может присоединиться к актерскому составу ленты «Тор: Любовь и гром». Выход киноленты запланирован в 2022 году.

Точная информация о том, какую роль сыграет Рассел Кроу на данный момент известно. Однако СМИ сообщают о том, что актер снимется в роли Зевса. Создатели фильма намеревались как можно дольше скрывать его участие в ленте, однако в Сеть просочилась фотография Кроу с остальными актерами, участвующими в съемках.

Помимо Рассела Кроу в съемках фильма примет участие Мэтт Дэймон. Но и его роль пока держится в секрете. Режиссером киноленты «Тор: Любовь и гром» является Тайк Вайтити.

Ранее трейлер нового боевика режиссера Гая Ричи «Гнев человеческий» появился в Сети. Главную роль в фильме сыграл Джейсон Стэтхэм.