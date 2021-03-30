Приморская авиакомпания «Аврора» перешла на летнее расписание полетов

Южно-Сахалинск, 30 марта. Авиакомпания «Аврора», которая выполняет пассажирские перевозки в Приморье и межрегиональные перешла на летнее расписание полетов. Оно будет действовать с 28 марта по 30 октября.

Рейсы из Южно-Сахалинска во Владивосток, из Владивостока в Южно-Сахалинск, Хабаровск и Петропавловск-Камчатский станут ежедневными. Полеты из Владивостока в Красноярск будут выполняться пять раз в неделю, начиная с 30 апреля, сообщили в правительства Приморского края.

«Что касается международных направлений, в предстоящем летнем сезоне авиакомпания продолжит выполнение рейсов из Владивостока в Токио (аэропорт Нарита) по воскресеньям и с 21 апреля возобновит выполнение рейсов из Владивостока в Сеул по средам», — подтвердили представители «Авроры».

Авиакомпания обслуживает девять маршрутов в Приморье. Список можно посмотреть на сайте регионального правительства. В министерстве транспорта заявили, что стоимость билетов остается доступной для населения за счет программы субсидирования из краевого бюджета.

Ранее сообщалось, что польская авиакомпания LOT возобновила перелеты между Петербургом и Варшавой. Полеты были приостановлены на фоне распространения коронавирусной инфекции.