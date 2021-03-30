Киев, 30 марта. США уже не смогут отстаивать свои интересы в мире с помощью введения санкций в отношении других государств. Об этом заявил украинский политический эксперт Андрей Головачев.

Мировое сообщество пока видит в словах президента США Джо Байдена только громкие заявления и обещания, не подкрепленные никакими действиями. Все вводимые Вашингтоном санкции пока так и не достигли запланированных целей. По словам политолога, за те год-полтора, что «продержится» американский лидер, реальные успехи страны на мировой арене будут незаметными.

«В течение 72 часов США пригрозили санкциями Китаю, Германии, Индии и России. При этом Индия и Германия являются (пока еще!) союзниками Америки», — отметил Головачев.

Несмотря на агрессивную политику США, российский газопровод «Северный поток — 2» будет достроен, а Индия продолжит использовать ПВО российского производства. Пекин и Москва стремительно укрепляют отношения и переходят к стратегическому сотрудничеству против США.

Андрей Головачев ранее рассказал, что США теряют свою гегемонию и входят в политический кризис. Свидетельством этого является хаотичная санкционная политика.