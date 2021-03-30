Сборная России сразится со Словакией в третьем туре отбора чемпионата мира

Москва, 30 марта. Лидер группы H сборная России сыграет в Трнаве против Словакии в отборочном матче чемпионата мира 2022. Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.

Россияне, после двух побед над Мальтой и Словенией, имеют в своем активе шесть очков и являются единоличными лидерами группы. Словаки дважды сыграли вничью — с Кипром и Мальтой. Они находятся на четвертом месте.

Последний раз команды встречались между собой в 2016 году во время группового этапа чемпионата Европы. Тогда сборная Словакии оказалась сильнее (2:1).

Матч второго тура сборная России провела в Сочи против Словении. Победу одержали хозяева со счетом 2:1. Дублем отметился нападающий «Зенита» Артем Дзюба.