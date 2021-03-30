Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Красноярском

Красноярск, 30 марта. ДТП с участием микроавтобуса, грузовика и иномарки произошло на трассе в Красноярском крае. Смертельные травмы получил один из водителей и двое пассажиров.

Авария произошла на шестом километре малого обхода Красноярска. Предварительно установлено, что микроавтобус Mercedes, двигавшийся в сторону Канска, допустил выезд на встречную полосу движения. Своими действиями он спровоцировал столкновение с грузовиком Scania и легковой Mazda, которая ехала позади, говорится на сайте краевого МВД.

Все погибшие находились в салоне микроавтобуса. Травмы получил один несовершеннолетний пассажир легковушки. На месте происшествия работают экстренные службы и врачи скорой помощи. В ближайшее время туда прибудет руководство Главного следственного управления и Управления ГИБДД краевой полиции.

Смертельное ДТП ранее произошло в Приморском крае. В результате действий водителя Honda CRV погибли два человека и еще шестеро получили травмы различной степени тяжести.