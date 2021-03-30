Ученый Северинов рассказал о возможных штаммах COVID-19 в России

Москва, 30 марта. Болезнетворность вирусов со временем снижается, поэтому не нужно опасаться появления новых штаммов коронавирусных инфекций.

Однако, мутации могут привести к появлению вируса, который более эффективно распространяется в популяции. Это связано с тем, что разные варианты коронавирусной инфекции конкурируют и пытаются доминировать друг над другом.

Мутировавший вариант, который будет распространяться быстрее, в итоге станет главенствующим. Об этом сообщил заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов.

Ранее датские ученые рассказали о рисках повторного заражения COVID-19. По утверждениям исследователей, повторное заражение коронавирусной инфекцией напрямую зависит от возраста.