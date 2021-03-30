Роберт Де Ниро сообщил о возвращении нью-йоркского кинофестиваля Tribeca

Нью-Йорк, 30 марта. После двухлетнего перерыва, учрежденный Робертом Де Ниро нью-йоркский кинофестиваль Tribeca, отметит свою 20-ю годовщину на открытых площадках города.

О возвращении любимого нью-йоркцами фестиваля сообщили Роберт Де Ниро и соучредитель кинофорума Джейн Розенталь. Они пообещали «живые» встречи зрителей с кинематографистами и их созданиями. Так актер надеется отпраздновать возвращение Нью-Йорка к привычной жизни.

Фестиваль пройдет с 9 по 20 июня на открытых площадках по всему Нью-Йорку, которые будут оборудованы мобильными дисплеями высокого разрешения. Участников праздника будут ждать фильмы, выставки, концерты и игры. Программы этого года обещают объявить в ближайшие недели.

Ранее сообщалось, что российский фильм «Пугало» получил премию на норвежском кинофестивале. Награда не стала для фильма первой. В прошлом году картина завоевала главный приз 31-го кинофестиваля «Кинотавр».