Компания Xiaomi презентовала новые телефоны Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra

Пекин, 30 марта. Корпорация Xiaomi представила новинки — смартфоны Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra. Оба телефона оснащены процессором Snapdragon 888, чипами NFC и динамиками Harman Kardon.

Xiaomi Mi 11 Pro получил изогнутый экран AMOLED, произведенный компанией Samsung. Разрешение экрана 2K, а кадровая частота процессора 120 герц, также в экран вмонтировали сканер отпечатка пальцев.

Дисплей защищен закаленным стеклом Gorilla Glass Victus. Устройство обладает камерой с разрешением 50 мегапикселей, которая снимает видео в качестве 8К. Также ее оснастили широкоугольным объективом с углом обзора 123 градуса, кроме того, телефон обладает телеобъективом с разрешением 5 мегапикселей, пятикратным оптическим и 50-кратным увеличением.

Флагман Mi 11 Pro — первое устройство Xiaomi, на которое установили защиту от влаги и пыли стандарта IP68. На смартфоне установлен аккумулятор емкостью 5 000 миллиампер. Xiaomi Mi 11 Ultra полностью идентичен предыдущей модели, за исключением трех камер, тогда как на его «собрате» в линейке флагманов их две.

Ранее дизайн iPhone13 Pro просочился в Сеть. Рендерные снимки нового флагманского смартфона от Apple появилось от инсайдера, имеющего репутацию надежного источника.