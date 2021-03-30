Арми Хаммер лишился роли в фильме «Шпион на миллиард долларов»

Лондон, 30 марта. Актера Арми Хаммера сняли со съемок фильма «Шпион на миллиард долларов» из-за скандала на фоне обвинений в изнасиловании. Они поступили в адрес звезды в начале этого года.

Хаммер должен был сниматься в картине о холодной войне режиссера Аммы Асанте вместе с Мадсом Миккельсеном. «Шпион на миллиард долларов» был единственным действующим проектом актера.

Представители кинокомпаний Asante и Walden Media отказались комментировать свое бескомпромиссное решение. Источники также сообщают о возможном появлении актера в фильме «Зови меня своим именем», однако у картины пока нет даже сценария.

В начале 2021 года вокруг Арми Хаммера разразился скандал из-за попавших в Сеть скриншотов переписки. В них актер признавался в пристрастии к БДСМ-играм и каннибализму. После этого 24-летняя Эффи Ангелова обвинила Хаммера в изнасиловании и издевательствах.

Ранее сообщалось, что бывшая девушка Арми Хаммера модель Пейдж Лоренце раскрыла шокирующие подробности своих отношений с актером. По ее словам, знаменитость клеймил ее с помощью ножа.