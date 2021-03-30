Скарлетт Йоханссон перенесла пневмонию во время съемок «Черной вдовы»

Лос-Анджелес, 30 марта. Актриса Скарлетт Йоханссон и ее партнерша по фильму «Черная вдова» Флоренс Пью продолжали сниматься в ленте с пневмонией.

После изнурительной работы в течение четырех месяцев у актрисы обнаружили воспаление легких, однако Йоханссон продолжила работу в ленте. По словам 36-летней артистки, она не сразу решилась сыграть персонажа Marvel, когда ей предложили главную роль в «Мстителях» 2012 года.

«Даже мысль о том, что мы все вместе будем сниматься в костюмах супергероев звучала так, как будто это будет катастрофа. Не катастрофа, а типа: «Что это? Что это?» — рассказала голливудская звезда.

Однако за годы успеха франшизы эта роль принесла Скарлетт Йоханссон многомиллионное состояние. «Черная вдова»является одной из самых ожидаемых картин киновселенной Marvel. История расскажет о шпионке Наташе Романофф и ее прошлом.

Раннее сообщалось о том, что фанат Marvel посмотрел фильм «Мстители: Финал» 191 раз и попал в Книгу рекордов Гиннесса. В общей сложности на просмотр ленты он потратил 576 тысяч часов.