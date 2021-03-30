Сотрудников Роспотребнадзора признали невиновными в гибели 14 детей

Петрозаводск, 30 марта. Петрозаводский горсуд вынес оправдательный приговор исполняющей обязанности главы управления Роспотребнадзора по Карелии Людмиле Котович и экс-руководителю Анатолию Коваленко.

Заседание было посвящено повторному пересмотру дела о гибели детей на Сямозере. Гособвинение требовало приговорить Котович и Коваленко к шести годам колонии-поселения. Суд установил, что проведенные сотрудниками Роспотребнадзора проверки детского оздоровительного центра соответствовали необходимым требованиям.

«Коваленко Анатолия признать невиновным по предъявленному ему обвинению. Котович Людмилу Михайловну признать невиновной по предъявленному обвинению за отсутствием в деянии состава преступления», — сообщила судья Марина Носова.

Кассационный суд в Петербурге ранее отменил оправдательный приговор фигурантам дела о гибели 14 детей во время похода на озере. До этого Петрозаводский суд признал невиновными инструкторов Валерия Круподерщикова и Павла Ильина.