Ракетный крейсер «Варяг» поразил скрытые мишени из АК-130 в Приморье

Владивосток, 30 марта. Флагманский корабль Тихоокеанского флота России произвел учения в заливе Петра Великого. Стрельба производилась из корабельной автоматической пушки калибра АК-130.

Наземные цели, по которым велись стрельбы, выполняли роль долговременных огневых точек, боевой техники и объектов инженерной защиты побережья условного врага. Корректировку огня выполняли беспилотники «Орлан-10».

В результате стрельб все цели условного противника были ликвидированы. Об этом сообщил начальник пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2-го ранга Николай Воскресенский.

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