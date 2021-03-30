Режим ЧС ввели в Сахалинском университете после трагедии в общежитии

Южно-Сахалинск, 30 марта. Электропроводку в Сахалинском государственном университете отремонтируют до конца этого семестра. Об этом рассказала врио ректора СахГУ Мария Ганченкова.

Руководство вуза временно ввело режим чрезвычайной ситуации и продлило дистанционное обучение. В жилых корпусах общежитий специалисты обследуют сети энергоснабжения.

«Дистанционное обучение будет до тех пор, пока не обеспечим безопасность для проживания в общежитиях. По каждому из них мы определили перечень технических мероприятий. Исправим проблемы, которые уже выявлены. Эксперты продолжают искать нарушения, которые не увидели во время первичного осмотра», — рассказала Ганченкова.

Двое студентов погибли в душе общежития в результате удара током. Врачи пытались реанимировать парней около 40 минут, но так и не смогли их спасти.