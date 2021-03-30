Невролог Будик рассказал о причинах возникновения головокружения

Москва, 30 марта. Голова может кружиться по разным причинам. Часто проблема кроется в сидячем образе жизни, проблемах с вестибулярным аппаратом, нервной системой, рассказал невролог Александр Будик.

Головокружение может сопровождаться рвотой, повышенной температурой, головной болью или нарушением работы рук и ног. Если к этим признакам добавляется внезапное искажение лица и возникновение асимметрии, то стоит немедленно обратиться к неврологу, заявил врач в интервью радио Sputnik.

Если головокружение кратковременное, например, при вставании со стула, то в этом нет ничего страшного. Такое состояние не требует посещения врача.

«Есть такое состояние — ортостатическая гипотензия. В момент, когда человек встает из положения сидя, вся кровь под действием силы тяжести остается, условно, на том же месте, а голова уже поднялась, и сердцу нужно какое-то время, чтобы докачать кровь до головы», — объясняет Будик.

Также головокружение может возникать от повреждения вестибулярного аппарата. Сигнализировать об этом может возникновение мнимого ощущения вращения. Кроме того, при таких проблемах головной мозг перестает правильно воспринимать информацию.

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