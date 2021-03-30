Бузова вслед за Барановской сделала себе «афрокудри»

Москва, 30 марта. Экс-ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова поделилась с поклонниками результатом очередного преображения.

Несколько дней назад комплименты по поводу новой прически получала от поклонников Юлия Барановская, сделавшая себе афрокудри. Теперь к ней присоединилась и Бузова. В сторис на своей странице в Instagram певица показала результаты преображения.

Артистка отказалась от блонда, отдав предпочтение темно-русому цвету, и завила локоны в афрокудри. Стилисты постарались сделать укладку Бузовой, благодаря которой у артистки получилась объемная прическа.

Уже с новым луком Бузова отправилась на очередные занятия и отработки элементов в фигурном катании со своим партнером Дмитрием Соловьевым.

В минувшую субботу коллега Бузовой по «Дому-2» Ольга Орлова опубликовала подтверждение возвращения реалити-шоу на телеэкраны. По ее словам, передача действительно вскоре начнет выходить в эфир на канале «Ю». Помимо новых участников, зрители увидят и старых знакомых, в том числе и телеведущих.

Кастинг на обновленный «Дом-2» начался в марте. Предполагается, что обновленный проект будет отличаться от «старого» шоу. До этого дня информацию о новых ведущих держали в секрете. В соцсети же Орлова призналась, что поклонники увидят полюбившихся телезвезд в обновленном реалити.