Блогер с лишним весом повторила «раздетое» фото самой красивой женщины

Лос-Анджелес, 30 марта. Известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей австралийский блогер Селеста Барбер повторила фото американской супермодели Беллы Хадид.

На оригинальном кадре Белла Хадид, которую признали самой красивой женщиной в мире, позирует с собранными в пучок волосами в комплекте нижнего белья черного цвета. Барбер попыталась сымитировать образ и позу знаменитости, сморщив при этом лицо.

Публикация набрала более 570 тысяч лайков и рассмешила фанатов аккаунта блогера. Многие подписчики оставляли комментарии с комплиментами, отмечая то, что Барбер выглядит гораздо привлекательнее Хадид.

Несмотря на частую критику в свой адрес, Белла Хадид нередко становится «создателем» трендов. Недавно новая прическа Хадид стала популярной в TikTok. Американская супермодель показала в соцсетях стиль, который был популярен в 90-х.