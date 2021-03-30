Киев, 30 марта. Ради встречи и совместной фотографии с президентом США Джозефом Байденом лидер украинского государства Владимир Зеленский может пожертвовать даже собственным народом.

Внимание на это обратил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин. Он в эфире телеканала «Первый независимый» выступил против антироссийского курса, по которому «слепо» продолжает идти Киев. В результате Зеленский стал предводителем государства, где говорят на разных языках и нет единой церкви.

Вместо этого жителям предлагают «насладиться» обманом и манипуляциями. Последние давно стали излюбленными инструментами Украины в борьбе за электоральные очки перед выборами, отметил депутат.

«Они хотят, чтоб позвонил Байден, чтоб произошла эта встреча, чтоб они о чем-то поговорили, сделали селфи... <…> Но уничтожать собственный народ ради селфи не может государственный деятель», — добавил Кузьмин.

Ранее американские власти уведомили Киев о намерении возобновить стратегическое партнерство. Таким образом Вашингтон якобы хочет помочь Украине осуществить ее схему для победы над коррупцией и повестку дня реформ, заявила представитель Белого дома Эмили Хора.