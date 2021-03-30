ЦСКА обыграл «Локомотив» и заработал путевку в полуфинал Кубка Гагарина

Москва, 30 марта. Московский ЦСКА победил ярославский «Локомотив» со счетом 2:0 и пробился в полуфинал Кубка Гагарина. Серия завершилась с результатом 4:3 в пользу «армейцев».

Результативными бросками отметились Мэт Робинсон и Максим Шалунов. Вратарь «армейцев» Ларс Юханссон смог парировать 24 удара. Таким образом, он уже трижды в текущем плей-офф смог отстоять матч «на ноль».

В финале Западной конференции соперником ЦСКА станет СКА из Санкт-Петербурга. На данный момент именно московский клуб является обладателем Кубка Гагарина.

Недавно легендарный хоккеист Павел Буре получил от президента России Владимира Путина орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Спортсмен защищал цвета ЦСКА, «Ванкувера», «Флориды» и «Рейнджерс».