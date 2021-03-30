Тревожный звоночек: Яценюк объяснил, почему Зеленский не готов к разговору с Байденом

Киев, 30 марта. Президент США Джо Байден еще не связывался с украинским коллегой Владимиром Зеленским, но он и так уже все сказал. Так считает бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Новая администрация Белого дома уже выразила свою позицию по Киеву через госсекретаря Энтони Блинкена, через министра обороны Ллойда Остина и публикации в газете The Washington Post, отметил Яценюк. Он уверен, что уже скоро Байден и Зеленский проведут телефонные переговоры.

«Зеленский — человек коммуникативный, Байден — очень коммуникативный, шанс «поймать» личную химию очень высокий», — пояснил экс-преьмер в беседе с журналистами «Лиги».

Однако, как считает Яценюк, украинские власти еще не готовы к разговору с Байденом. Он напомнил, что речь идет не о пятиминутной беседе, а полноценной конференции при участии главы ведомств с обеих сторон.

«Это не звонок вежливости, им надо серьезно готовиться», — заключил Яценюк.

Впервые о возможных телефонных переговорах Зеленского и Байдена стало известно в конце февраля. В середине марта в американском посольстве в Киеве заверили, что разговор между президентами обязательно состоится. В дипведомстве США напомнили, что госсекретарь Энтони Блинкен уже связывался с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, а также о переговорах между министрами обороны двух стран.

Вашингтон ранее объявил о планах «оживить» стратегическое партнерство с Киевом. Американская сторона уже направила Украине соответствующее письмо со своими намерениями.