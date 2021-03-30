Женщины раскрыли преимущества отказа от бюстгальтеров

Москва, 30 марта. Режим самоизоляции из-за пандемии COVID-19 повлиял на отношение женщин к бюстгальтерам. Они заявили, что отказ от белья подарил им новые преимущества и ощущение чувства свободы.

Новому тренду последовала и модный редактор Пета Тодд. По ее словам, во время карантина она не просто отказалась от неудобной части гардероба, но и поменяла свое мировоззрение.

Мне говорили, что я должна быть в бюстгальтере даже во время сна, и я прислушивалась. После того, как я перестала это делать, я начала отлично себя чувствовать, и мой муж доволен», — сказала Тодд.

Специалист по индивидуальному подбору нижнего белья Сюзанна Петленд подтвердила слова журналистки. Она отметила, что сон в нижнем белье не спасет грудь от провисания и не сделает ее более упругой.

Ранее сообщалось, что тайны и история бренда нижнего белья Victoria's Secret станут сюжетом сериала. Кинолента получит название «Взлет и падение Victoria’s Secret». Премьера проекта запланирована на 2022 год.