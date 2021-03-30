Сестра Жанны Фриске пожаловалась на проблемы со здоровьем

Москва, 30 марта. Наталье Фриске, родной сестре скончавшейся от рака певицы, предстоит пройти обследование, чтобы узнать причину проблем со здоровьем.

В сторис Instagram Наталья рассказала подписчикам, что ее уже давно беспокоят боли в коленях и спине. Обратившись к врачу, она выяснила, что причиной является плоскостопие. Пока с проблемой удается справляться благодаря специальным ортопедическим стелькам.

Однако злоключения для Натальи на этом не закончились.

«И не только. Меня вчера прямо огорчил доктор. Много чего рассказал мне про мое здоровье. И печально, печально», — рассказала она подписчикам.

Причину проблемы пока установить не удалось. Дело в том, что у Фриске уже давно немеет и белеет средний палец на правой руке. Как это выглядит, она показала подписчикам. Теперь девушку ожидает МРТ и поход к мануальному терапевту для поставки диагноза.

В начале года сообщалось, что поклонники Жанны Фриске устраивают на могиле певицы странные ритуалы: при помощи снега девушки пытаются приворожить возлюбленных. Согласно «инструкции», снег с кладбища девицы добавляют в суп избранника.

Комментируя происходящее в беседе с ФАН, потомственная ведьма Алена Полынь предостерегла девушек от таких ритуалов. По ее словам, ни могила Фриске, ни могила Юлии Началовой не подходят для обрядов по привороту. Подобные действия могут обернуться страшными последствиями.