Финские ученые посоветовали есть кетчуп для снижения уровня холестерина

Хельсинки, 30 марта. Уровень холестерина может снизить обычный кетчуп, заявили финские ученые. Однако некоторые соусы лучше исключить из своего рациона.

Высокий уровень холестерина способен увеличить риск сердечных заболеваний. Образование жировых отложений нарушает циркуляцию крови. Кроме того, разрушения отложений холестерина может грозить сердечным приступом или инсультом.

Специалисты Университета Оулу в Финляндии провели эксперимент, в ходе которого добровольцев попросили съедать пару ложек кетчупа во время приема пищи, либо пить томатный сок. У участников исследования уровень холестерина снизился на 6%, а липопротеины низкой плотности упали на 13%.

Однако такие соусы, как майонез, тартар, барбекю, ранч и терияки наоборот могут повысить уровень холестерина. При этом приготовленная на основе оливкового масла приправа не вредна для организма.

Ранее врач-геронтолог Юрий Конев рассказал о поддержании здоровья сердца. Он посоветовал ежедневно совершать около десяти тысяч шагов и добавить в рацион питания больше еды с содержанием витаминов.