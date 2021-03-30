Месси назван лучшим футболистом топ-5 лиг в 2021 году

Барселона, 30 марта. Форвард «Барселоны» Лионель Месси объявлен лучшим футболистом из топ-5 лиг по итогам первой четверти 2021 года по версии Международного центра спортивных исследований (CIES).

CIES разработал собственную систему по оцениванию коэффициента полезности футболиста, играющего на любой позиции. Первое место занял Лионель Месси, который имеет в копилке 92,5 балла из 100 возможных. Он сыграл 998 минут во всех чемпионатах.

Форвард немецкой «Баварии» Роберт Левандовски и полузащитник «Челси» Жоржиньо поделили между собой вторую строчку. Они заработали рейтинг 89,5. Следом за ними находится защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш — у него 89,4.

Недавно Месси побил рекорд «Барселоны» по количеству проведенных игр за испанскую команду. В матче против «Реал Сосьедад» аргентинский нападающий сыграл 768-й матч, защищая цвета «сине-гранатовых».