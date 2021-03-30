Литовцам предсказали долговую кабалу из-за желания Вильнюса выйти из ЭК БРЭЛЛ

Вильнюс, 30 марта. Власти Литвы в своем стремлении выйти из энергокольца БРЭЛЛ готовы пожертвовать рядовыми потребителями, поскольку шаг приведет к повышению оптовых цен на электроэнергию.

Для избежания резких изменений цен Вильнюсу было бы достаточно не уничтожать сотрудничество с Москвой и Минском на рыночных условиях. Однако он выбрал другой сценарий: теперь Литве грозит рост коммунальных тарифов до уровня европейских показателей. Литовцев призвали серьезно отнестись к предстоящим нововведениям.

В прошлом году потребителями либерализированного рынка стали 100 тыс. домохозяйств, заявил генеральный директор Elektrum Lietuva Мартинас Гига. Он напомнил, что сценарий был разыгран в период бурного распространения коронавируса, когда в ЕС установились рекордно низкие цены на энергоносители, передает RuBaltic.ru.

«С другой стороны, размер цены на электроэнергию уже определяется многими объективными факторами, включая соотношение между спросом и предложением, мощностью производства электроэнергии в стране и метеорологическими условиями», — добавил он.

Другими словами, стремление граждан найти самые «выигрышные» тарифные планы им вряд ли поможет выбраться из долговой кабалы, в которую вгоняет их Вильнюс. Вместе с этим прибалтийская республика утратит право на выбор поставщика с наименьшей стоимостью на электроэнергию. Кроме того, власти отказываются от предсказуемости цены, отметил старший эксперт российского Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

Необоснованную панику в республике вызвало плановое отключение Минском линий электропередач. В ответ экс-министр энергетики Арвидас Секмокас потребовал выйти из энергокольца Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (ЭК БРЭЛЛ).