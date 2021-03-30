Неизвестный заколол пенсионера в Южно-Сахалинске

Южно-Сахалинск, 30 марта. Тело пенсионера нашли рядом с садовым товариществом «Тимирязевское» в Южно-Сахалинске. У мужчины отмечено колото-резаное ранение груди.

Следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СКР по региону возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Тело 67-летнего жителя областного центра нашли с признаками насильственной смерти.

Сейчас по уголовному делу проводят следственные действия, чтобы найти убийцу мужчины. Ведется сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается, рассказали в пресс-службе ведомства.

Еще одно убийство произошло в Балашихе Московской области. Следователи пытаются раскрыть жестокое убийство мужчины. На шее и голове скончавшегося были глубокие рубленые раны, а руки и голова перемотаны скотчем.