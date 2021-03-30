Датские ученые рассказали о рисках повторного заражения COVID-19

Копенгаген, 30 марта. Повторное заражение коронавирусной инфекцией напрямую зависит от возраста. Об этом рассказали ученые из датского Statens Serum Institut.

Иммунитет от повторного инфицирования COVID-19 у людей, которые старше 65 лет, равен всего 47,1%. Это означает, что каждый второй человек, старше 65 лет, имеет высокий шанс повторно заразиться коронавирусом. Люди, которые младше 65 лет, имеют 78,8% защиты от повторного заражения.

По данным исследователей, в Дании второй раз коронавирусом заразилось 138 жителей. Из этого следует, что люди старшего возраста имеют большую необходимость в вакцинации, чем остальные, даже при условии уже перенесенного COVID-19, отмечают ученые.

Ранее эпидемиолог Наталья Пшеничная оценила вероятность ухудшения ситуации с COVID-19 весной. По ее словам, Россия, скорее всего, не вернется к осенним показателям по заболеваемости коронавирусной инфекцией.