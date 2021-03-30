Эндокринолог Филиппова назвала диету Долиной опасной для здоровья

Москва, 30 марта. Новая диета, с помощью которой Лариса Долина похудела более чем на 20 килограммов, может быть опасной для здоровья. Особенности рациона способны привести к недостатку витаминов.

Полностью отказываться от любых продуктов потенциально опасно. Если исключить из рациона фрукты и ягоды, в организме будет дефицит необходимых витаминов, рассказала эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова в интервью Пятому каналу.

Медик подчеркнула, что на фоне недостатка витаминов и микроэлементов из-за отказа от фруктов, возможны сбои в работе внутренних органов. С другой стороны, слишком частое употребление мясных и рыбных продуктов грозит переизбытком белка, который так же вреден, как и его дефицит.

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