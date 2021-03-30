Принцу Гарри и Меган Маркл посоветовали «отпустить обиды» ради Елизаветы II

Москва, 30 марта. Беременной супруге принца Гарри Меган Маркл необходимо охладить пыл, чтобы сохранить отношения с мужем. Об этом заявила астролог Алена Никольская.

Она назвала закономерностью многочисленные скандалы вокруг королевской четы, так как звезды сейчас кардинально меняют свое положение, передает Пятый канал. Недавнее интервью Меган Маркл и принца Гарри американской ведущей Опре Уинфри наделало много шума. Герцогиня обвинила членов королевской семьи в расизме, которые переживали за цвет кожи ее будущего ребенка. Она также рассказала, что после свадьбы ей «не давали житья», отобрав документы и банковские карты.

Маркл видит в королеве Великобритании Елизавете II угрозу. Никольская же уверена, что для этого нет никаких оснований. Ее Величество по знаку зодиака Телец, рожденная в год Тигра. Такие люди никогда не навредят своей семье, но будут долго помнить обиду.

«Я уверена, что для Елизаветы II 2021 и 2022 годы будут решающими, в том числе в плане здоровья. Я посоветую королевской семье чуть больше сплотиться и отпустить обиды друг на друга», — отметила астролог.

Принц Гарри же очень привязан к своей бабушке, поэтому наилучшим вариантом было бы наладить с ней отношения. Герцог оказался между двух огней, поэтому Маркл, чтобы не потерять мужа, стоит придержать свои амбиции, заключила Никольская.

Психолог, нумеролог Элена Гамаюн ранее заявила, что Меган Маркл могут публично подвергать несправедливому отношению. Родовая матрица герцогини говорит, что к ней могут относиться предвзято.