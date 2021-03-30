Генпрокуратура: половина коррупционных преступлений в РФ связана со взятками

Москва, 30 марта. Рост числа преступлений в России, связанных с коррупцией, за январь-февраль 2021 года составил 11,8% по сравнению с прошлогодними показателями.

Генпрокуратура РФ заявила, что около половины всех преступлений в коррупционной сфере связаны с дачей или получением взятки. За два первых месяца, по официальным данным, было выявлено 3,5 тыс. подобных случаев.

В каждом третьем случае размер взятки не превышал 10 тыс. рублей. Самыми проблемными регионами в этой области оказались Башкортостан, Москва и Краснодарский край.

Недавно правоохранительными органами был задержан глава Пензенского района Сергей Козин. По версии следствия, он получил взятку от предпринимателя в размере 200 тыс. рублей.