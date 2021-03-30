Украинский завод Росатома в Краматорске терпит колоссальные убытки

Краматорск, 30 марта. Убыток ПАО «Энергомашспецсталь» в 2020 году составил 1,4 млрд гривен против чистой прибыли 866,4 млн гривен в 2019 году. Сейчас завод находится на стадии разорения.

Непокрытый убыток к началу 2021 года составил 8,39 млрд гривен, годом ранее этот показатель составлял 7,03 млрд гривен. Убыток за 2020 год планируется покрыть с помощью нераспределенной прибыли следующих лет.

ПАО «Энергомашспецсталь» находится в Краматорске. Заводом владеет российская компания «Атомэнергомаш», включенная в состав энергомашиностроительного дивизиона госкорпорации «Росатом». Предприятие считается одним из самых крупных поставщиков специальных литых и кованых изделий индивидуального и мелкосерийного производства для металлургии, судостроения, энергетики и общего машиностроения.

В состав «Атомэнергомаша» входит порядка 50 производственных, научно-исследовательских, инжиниринговых предприятий. Они расположены в России и других странах. Возглавляет «Энергомашспецсталь» Максим Ефимов, который является нардепом Украины, избранным по одномандатному округу №48 в Донецкой области.

Росатом ранее заявил о планах получить разрешение на строительство атомной электростанции «Ханхикиви-1» на территории Финляндии. АЭС может появиться на восточном берегу Ботнического залива Балтийского моря на участке в провинции Северная Остроботния.