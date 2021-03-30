Андрей Разин рассказал, как российские звезды строят карьеру через постель

Москва, 30 марта. Молодые и перспективные музыканты пробивают себе путь на эстраду через постель еще с 1980-х годов, сообщил бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин.

В беседе с «МК» Разин рассказал, что такое понятие как эскорт появилось не сегодня. Еще в 80-х годах все молодые артисты пробивали себе путь на сцену через постель.

«Тогда с концертов продюсеры имели около 10%, основной доход был как раз от эскорта. Имен певиц, которые охотно соглашались на подобное, не могу назвать, потому что они сегодня звания заслуженных артисток получили, да и по законодательству нельзя, могут в суд подать. Эскорт — это был огромный заработок», — заявил продюсер.

При этом он подчеркнул, что не было таких исполнителей, кто отказывался от эскорта. Симпатичных девушек специально «набирали из сел» в группы для этих целей. А был ли у них голос, значение не имело.

«Солистка все могла спеть. А такие девочки выходили на сцену в блестящих костюмах и делали все для того, чтобы боссы ее заметили. Например, концерт группы стоил 5 тыс. рублей, а за девочку и ночь с ней давали 10 тыс.», — рассказал он.

Он также вспомнил убийство Сергея Шишинина, продюсера группы «Комбинация». В 1993 году в Москве его ударили заточкой на лестничной клетке. По мнению Разина, трагедия могла произойти как раз из-за того, что «одна из его девочек отказалась участвовать в эскорте, и некие люди с ним так расправились».

«Но вся эта грязь не касается моих девочек из «Миража», — заявил Разин. — Что Гулькина, что Овсиенко, что Разина не занимались подобными вещами. Они были настоящими артистками, которые пели, да, сначала под фонограмму, но потом сами. А другие девичьи коллективы — это был эскорт».

В середине марта с новой силой вспыхнул конфликт между Разиным и экс-солистом «Ласкового мая» Юрием Шатуновым. Последний появился в студии программы «Привет, Андрей!», посвященной 35-летию популярной группы. В эфире Шатунов заявил, что продюсер на концертах не поет, а открывает рот под фонограмму, на которой записан голос самого Шатунова.

Кроме того, певец обвинил продюсера в том, что тот придумывал всевозможные махинации, чтобы удержать его при себе после ухода основателя «Ласкового мая» Сергея Кузнецова.