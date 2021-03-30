Жительница Камчатки ударом ножа убила супруга из-за ревности

Петропавловск-Камчатский, 30 марта. Жительницу Петропавловска-Камчатского задержали по подозрению в убийстве мужа. Об этом сообщили в краевом следственном управлении.

По версии следствия, 56-летняя женщина, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она заревновала своего супруга и развязала ссору. В ходе конфликта подозреваемая взяла нож и нанесла мужчине не менее четырех ударов в грудь и спину. В результате чего, от полученных травм он скончался на месте происшествия.

Женщина признала свою вину и была заключена под стражу. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Соответствующая статья Уголовного кодекса РФ предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

Ранее сообщалось, что пьяный житель Бердска убил 29-летнюю жену после профилактической беседы с полицией. Мужчина сам заявил об этом в органы.