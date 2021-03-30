Грузовые машины загорелись в промзоне в Москве

Москва, 30 марта. Несколько грузовиков горят в промзоне на северо-востоке столицы. Об этом сообщил московский главк МЧС.

Площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Огонь пока еще не локализовали, сообщил источник ФАН.

О пострадавших информации нет. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.

Сообщение о пожаре поступило 03.13 по московскому времени. На место происшествия направлено более 20 единиц техники и 70 сотрудников МЧС.

Ранее пожар произошел в парке Горького. Загорелось двухэтажное здание на Крымском Валу. Огонь ликвидировали, пострадавших нет.