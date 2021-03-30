Вильфанд спрогнозировал погоду в ЦФО на последние дни марта

Москва, 30 марта. Осадки и сильные порывы ветра придут в Центральный федеральный округ (ЦФО) 30 и 31 марта. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик в интервью ТАСС уточнил, что в первой половине вторника еще можно будет ощутить приятную весеннюю погоду. Однако уже вечером придут серьезные изменения. По словам Вильфанда, ЦФО накроют атмосферные циклоны, которые спровоцируют осадки в виде дождя и усиление ветра до 17 м/с.

За несколько дней в Москве может выпасть треть месячной нормы осадков. Серьезных температурных изменений не предвидится. Температура воздуха будет колебаться от четырех до 11 градусов тепла, заявил Вильфанд.

Недавно появилась информация о погоде в апреле на территории России. Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков сообщил, что температурные показатели по мере приближения к маю будут непременно расти вверх.