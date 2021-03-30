Заброшенный катер «Гюрза-М»: украинские блогеры засняли разваленный завод «Кузня»

Киев, 30 марта. Блогеры обнаружили несколько бронированных артиллерийских катеров. Все они находились в разной степени готовности.

Авторами ролика стали сталкеры с YouTube-канала Polinwagen. Они тайком пробрались на завод «Кузня на Рыбальском», который расположен в Киеве. Завод основали в 1862 году, а до 2018 года его владельцем был экс-президент Украины Петр Порошенко. До 2016 года предприятие называлось «Завод «Ленинская кузница».

Для проникновения на территорию завода блогерам пришлось пролезть под забором. Внутри цехов они нашли несколько заброшенных катеров для Военно-морских сил Украины. Опубликованные ими кадры свидетельствуют, что работы по строительству малых бронированных артиллерийских катеров (МБАК) «Гюрза-М» так и не возобновились. Ранее финансирование строительства было временно заморожено из-за пандемии.

Блогеры показали, что у катера сформирован корпус и установлены агрегаты. Строительство еще одного десантно-штурмового катера было заброшено в процессе формирования корпуса.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что в скором времени Украина может лишиться своего завода «Мотор Сич». Причиной этого станет неактуальность деталей, которые производятся и собираются на предприятии.