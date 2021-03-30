Отдых и поход к психиатру могут помочь справиться с ленью

Москва, 30 марта. Лень может возникать из-за физиологических и ментальных проблем. Справиться с ней могут простой отдых или профессиональная помощь, рассказал психиатр Евгений Фомин.

Лень может вызвать обычная усталость организма. В более глобальном контексте она возникает из-за недоверия человека к себе. Такая установка не даст сил и уверенности, чтобы выполнить поставленную задачу, объяснил Фомин в беседе с радио Sputnik.

Существует несколько способов побороть лень. Один из них — отдохнуть или уехать куда-то. Второй — прибегнуть к психотерапии, коучу, психологу и принимать препараты по назначению врача. Последние помогут справиться с ситуацией, если есть ментальные проблемы.

«Это нужно, если человек начал неверно оценивать ситуацию в силу неких глубинных установок, то есть если человек начал думать, что не справится с ситуацией, и у него стали появляться идеи катастрофизации», — объяснил специалист.

Человека может одолевать не только лень, но и чувство усталости. Даже при высыпании и жизни без стресса может появиться подобное состояние. Среди основных причин врачи называют анемию, проблемы с щитовидной железой и депрессию.