Новая вакцина «Спутник Лайт» может оказаться эффективной для детей

Москва, 30 марта. Второй препарат против коронавируса производства российского Центра им. Гамалеи «Спутник Лайт» может подойти для вакцинации несовершеннолетних, считает иммунолог Владимир Болибок.

Вакцина будет считаться безопасной и эффективной для детей в случае достижения соответствующих результатов по итогу клинических испытаний. Также разработка может стать средством для поддержания иммунитета для перенесших COVID-19 и помочь предотвратить повторное заражение.

«Им не нужно делать две инъекции. Достаточно одной. И для всех, у кого хронические заболевания», — отметил специалист в беседе с URA.RU.

Ранее отечественный препарат успешно прошел процедуру регистрации в Министерстве здравоохранения РФ. Разработчики сообщили об отсутствии эпизодов побочных эффектов после прививки.