Беглый мафиози попался Интерполу из-за своего кулинарного блога

Рим, 30 марта. Сотрудники Интерпола арестовали беглеца из Ндрангеты Марка Ферена Клода Бьяра, находившегося в международном розыске несколько лет. Мафиози подвела его любовь к итальянской кухне.

Ндрангета — крупнейшая итальянская организованная преступная группировка. Хотя Ндрангета далеко не так известна, как сицилийская Коза Ностра и неаполитанская Каморра, она является одной из наиболее могущественных преступных организаций в мире.

Марк Ферен Клод Бьяр провел в бегах семь лет. Он скрывался от итальянских правоохранителей по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Как выяснилось, все это время он прятался в Доминиканской Республике.

Вычислить, где жил эти годы 53-летний обвиняемый помог кулинарный канал на YouTube, который тот запустил вместе со своей женой в Бока-Чика, муниципалитете недалеко от Санто-Доминго — столицы Доминиканской Республики. При этом в роликах никогда не показывали лицо мужчины.

Правоохранители подтвердили, что YouTube-канал принадлежит именно Бьяру, поскольку в кадр попали руки «повара», на которых красовались известные Интерполу татуировки, значившиеся во всех ориентировках. Выследить и арестовать Бьяра взялась группа, в которую входили сотрудники Центрального управления криминальной полиции, Интерпол и несколько полицейских из десяти стран.

Мафиози скрывался на туристическом курорте, где проживает большая итальянская община, последние пять лет. До того как Бьяр поселился в Бока-Чика, он якобы находился в Коста-Рике.

В 2014 году суд в Италии приговорил Бьяра к тюремному заключению, однако тому удалось бежать из страны. Другие предполагаемые члены преступной группы недавно были арестованы в рамках проекта Интерпола «Сотрудничество против Ндрангеты».