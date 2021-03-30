Австралия ввела санкции против России из-за строительства Крымского моста

Канберра, 30 марта. Австралийские власти занесли ряд компаний и одно физическое лицо из России в черный список из-за их причастности к реализации проекта по возведению Крымского моста, сообщает МИД.

Рестрикции введены в координации с Канадой. Включенные в список физлица и предприятия связаны с эксплуатацией и строительством железнодорожной части Крымского моста.

«Австралия ввела адресные финансовые санкции и запрет на поездки против одного россиянина и четырех российских компаний», — сказано в заявлении министра иностранных дел Мариз Пейн.

Ранее санкции против России ввело канадское руководство. Под ограничения властей попали четыре отечественных предприятия и физлица из РФ и Украины Александр Ганов и Леонид Рыженькин. В заявлении внешнеполитического ведомства страны говорится в поддержке Киева со стороны Оттавы в «решительной борьбе» за свои права против действий Москвы.