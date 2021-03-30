Экраноплан «Лунь» спустя 30 лет остается мощнейшим оружием XXI века

Москва, 30 марта. Отечественный серийный боевой экраноплан проекта 903 «Лунь» является единственным во всем мире. Ни одна страна не имеет подобного оружия, заявил его конструктор Владимир Кирилловых.

«Лунь» мог решать любые задачи, он развивал скорость до 500 километров в час. Благодаря этому был малозаметен для радаров и мог подходить к авианосцам на необходимое для точного авиаудара расстояние.

«Экраноплан «Лунь» еще является оружием XXI века, такого ни у кого нет. Шесть ракет «Москит» в сочетании с его скоростью — это очень мощное оружие», — заявил Кирилловых.

Экраноплан ввели в эксплуатацию в 1983–1990 годах. Списанный «Лунь» доставили в парк «Патриот» в Дербенте.

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