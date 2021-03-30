Отоларинголог Кошелев опроверг связь между ледяными напитками и раком горла

Москва, 30 марта. Периодическое употребление холодных напитков не вызовет рак. Однако раздражение горла на постоянной основе может отразиться на здоровье.

Поверхность слизистых оболочек содержит большое количество бактерий. Смена условий среды может повлиять на их количество. При длительном переохлаждении возникает риск уменьшения кровотока, что плохо скажется на местном иммунитете, пояснил отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев, передает сайт 360tv.ru.

Если при употреблении холодной воды человек не чувствует ухудшение здоровья, то беспокоиться не стоит. Воспаления в горле могут возникнуть на фоне курения, принятия алкоголя и других раздражителей. Любой воспалительный процесс влияет на процесс регенерации.

«В результате этого восстановления или периодического раздражения может произойти мутация клеток. Может переродиться слизистая или какая-то ткань в онкологию», — отметил медик.

Для профилактики онкологических заболеваний Кошелев советует ежегодно проходить диспансерный осмотр. Людям с хроническими заболеваниями посещать врача нужно чаще.

Диетолог Ирина Писарева ранее рассказала об опасности Coca-Cola. Частое употребление этого напитка может привести к развитию опасных болезней, включая онкологические.