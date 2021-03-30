Новый минивэн Kia Carnival появился на российском рынке

Москва, 30 марта. Компания Kia официально назвала стоимость, комплектацию, а также дату старта реализации нового кроссовера-минивэна Kia Carnival в России.

Продажи новинки на российском рынке начнутся 14 апреля 2021 года. В России будет реализовываться автомобиль на дизельном моторе объемом 2,2 литра мощностью 199 «лошадок». Также будет доступна версия на бензиновом движке 3,5 литра мощностью 249 л. с. Оба двигателя будут оснащены восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Сообщается, что производитель предусмотрел только переднеприводную версию. На российском рынке минимальный ценник кроссвэна достигает 2 599 900 рублей. Самая люксовая комплектация Kia Carnival стоит 3 579 900 рублей.

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